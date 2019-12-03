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Экспресс Boryspil за год перевез почти 1 миллион пассажиров

Экспресс Boryspil за год перевез почти 1 миллион пассажиров
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Википедия

Новости Бизнеса:Ж/д экспрессом из Киева в аэропорт "Борисполь" за год воспользовались около 1 млн пассажиров.

Железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express, курсирующим из Киева в международный аэропорт "Борисполь" (Киев), за год воспользовались около 1 млн пассажиров, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт "Борисполь" нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В сообщении отмечается, что рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев - Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь - Киев в 19:17.

По словам руководителя "Укрзализныци", компания планирует и в дальнейшем развивать этот проект. В настоящее время завершается реконструкция станции "Выдубичи", где будет построена остановочная платформа для экспресса.

На Kyiv Boryspil Express будут курсировать украинские поезда

"Станция "Выдубичи" превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метрополитен и авиатранспорт. Кроме того, ожидается дизель-поезд производства КВСЗ, который задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения", - отметил он.

За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.

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Киев, Борисполь, Евгений Кравцов, Kyiv Boryspil Express, Ж/д экспресс.
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