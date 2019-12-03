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Милованов назвал области с самой низкой зарплатой

Милованов назвал области с самой низкой зарплатой
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов рассказал, в каких областях самая низкая среднемесячная зарплата.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал данные о том, в каких областях Украины самая низкая зарплата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Милованова, самыми низкими были среднемесячные зарплаты в следующих областях:

Черновицкая область - 7 885 грн,

Херсонская область - 8 020 грн,

Тернопольская область - 8 098 грн,

Черниговская область - 8 130 грн,

Кировоградская область - 8 222 грн.

Милованов обнародовал эти данные под заголовком "Статистика дня". При этом министр не сообщил, за какой период эти цифры, а также не назвал источник информации.

Отметим, по данным Государственной службы статистки, которые были опубликованы на прошлой неделе, в октябре самая низкая зарплата была в следующих областях:

Черновицкая область - 8 211 грн,

Херсонская область - 8 277 грн,

Тернопольская область - 8 563 грн,

Черниговская область - 8 618 грн,

Кировоградская область - 8 643 грн.

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Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь.

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Все по теме:

Зарплаты, МЭРТ, Предприятия, Тимофей Милованов, Среднемесячная зарплата.
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