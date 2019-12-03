Милованов назвал области с самой низкой зарплатой

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал данные о том, в каких областях Украины самая низкая зарплата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По данным Милованова, самыми низкими были среднемесячные зарплаты в следующих областях:
Черновицкая область - 7 885 грн,
Херсонская область - 8 020 грн,
Тернопольская область - 8 098 грн,
Черниговская область - 8 130 грн,
Кировоградская область - 8 222 грн.
Милованов обнародовал эти данные под заголовком "Статистика дня". При этом министр не сообщил, за какой период эти цифры, а также не назвал источник информации.
Отметим, по данным Государственной службы статистки, которые были опубликованы на прошлой неделе, в октябре самая низкая зарплата была в следующих областях:
Черновицкая область - 8 211 грн,
Херсонская область - 8 277 грн,
Тернопольская область - 8 563 грн,
Черниговская область - 8 618 грн,
Кировоградская область - 8 643 грн.
Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь.