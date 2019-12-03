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Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года
17:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного возросли:

Средняя цена на батон была - 15,15 грн. На этой неделе цена - 15,52 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,71 грн. Цена на этой неделе - 21,74 грн.

Цена на белый хлеб была 20,08 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,50 грн. На этой неделе цена ниже - 14,14 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,15 грн. Цена на этой неделе - 27,73 грн

Кефир (900 г) стоил 27,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,12 грн. Цена на этой неделе - 42,22 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 24,32 грн. На этой неделе цена выше - 25,77 грн..

Цена за творог (180 г) была 23,25 грн. На этой неделе цена немного возросла - 23,44.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 139,19 грн. Цена на этой неделе - 139,69 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,95 грн. Цена на этой неделе - 106,94 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 105,95 грн. Цена на этой неделе - 104,45 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 28,34 грн. На этой неделе цена меньше - 27, 36 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,52 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,80 грн. Цена на этой неделе - 25,87 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 32,13 грн. На этой неделе цена - 33,84 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 14,03 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе немного изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 8,89 грн. Цена на этой неделе - 9,04 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,14 грн. На этой неделе цена снизилась - 5,28.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 18,67 грн. На этой неделе средняя стоимость возросла - 20,20.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,51 грн. Стоимость на этой неделе - 10,30 грн.

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