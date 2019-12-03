Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия немного возросли:
Средняя цена на батон была - 15,15 грн. На этой неделе цена - 15,52 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 21,71 грн. Цена на этой неделе - 21,74 грн.
Цена на белый хлеб была 20,08 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,50 грн. На этой неделе цена ниже - 14,14 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты немного колебались:
Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,15 грн. Цена на этой неделе - 27,73 грн
Кефир (900 г) стоил 27,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Цена за пачку масла (200 г) была - 42,12 грн. Цена на этой неделе - 42,22 грн.
Сметану (350 г) можно было купить за 24,32 грн. На этой неделе цена выше - 25,77 грн..
Цена за творог (180 г) была 23,25 грн. На этой неделе цена немного возросла - 23,44.
Мясные продукты:
Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 139,19 грн. Цена на этой неделе - 139,69 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,95 грн. Цена на этой неделе - 106,94 грн.
Курятина филе (1 кг), стоило - 105,95 грн. Цена на этой неделе - 104,45 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.
Крупы:
Цены на крупы на этой неделе немного изменились:
Цена за 1 килограмм гречки была - 28,34 грн. На этой неделе цена меньше - 27, 36 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,52 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 24,80 грн. Цена на этой неделе - 25,87 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 32,13 грн. На этой неделе цена - 33,84 грн.
Сахар (1 кг) стоил - 14,03 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Соусы и специи
Стоимость соусов и специй на этой неделе немного изменились.
За соль (1,5 кг) требовали - 8,89 грн. Цена на этой неделе - 9,04 грн.
Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,14 грн. На этой неделе цена снизилась - 5,28.
Цена на майонез 67% (380 г) была - 18,67 грн. На этой неделе средняя стоимость возросла - 20,20.
Кетчуп (270 г) стоил - 11,51 грн. Стоимость на этой неделе - 10,30 грн.