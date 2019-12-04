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В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец 2019

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец 2019
11:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%.

Инфляция в Украине про итогам 2019 года может снизиться почти до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году, сообщил заместитель главы Национального банка Украина (НБУ) Олег Чурий.

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% - это немного выше, чем наш коридор 5%+/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", – сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum, организованнном Институтом Адама Смита в Киеве 3-4 декабря.

"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", - добавил Чурий.

Он напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года. "То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что, наверное, нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом фиксируя свою доходность", - добавил замглавы Нацбанка.

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Как сообщалось, НБУ весь этот год удерживал прогноз инфляции на 2019 год на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году и удержанием ее на этом уровне в 2021 году.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в конце ноября допустил, что инфляция в годовом измерении может снизиться до 6% уже по итогам ноября этого года.

Согласно данным Госстата, по итогам октября в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% по итогам августа.

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НБУ, Инфляция, ВВП, Рост цен.
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