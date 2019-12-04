Скачать
Среда, 04.12.2019
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Украина продлила действие пошлин на российские товары

Украина продлила действие пошлин на российские товары
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство Украины продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров.

Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин в отношении импортируемых российских товаров до 31 декабря 2020 года, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

"Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", – написал он в Telegram-трансляции с заседания.

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Украина продлит пошлины на российские товары

По итогам девяти месяцев 2019 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 9,7% к аналогичному периоду 2018 года – до $2,96 млрд, тогда как импорт из РФ показал снижение на 6,9% - до $5,41 млрд. В результате негативное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $2,96 млрд по сравнению с $3,1 млрд грн за аналогичный период 2018-го.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пошлины, Алексей Гончаренко, Российские товары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
02 В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
03 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
04 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
05 В Украине произошло землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
Правительство отменило льготу для госслужащих
Правительство отменило льготу для госслужащих
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Samsung Galaxy Fold &quot;приехал&quot; в Украину (Фото)
Samsung Galaxy Fold "приехал" в Украину (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь