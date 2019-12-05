Тейлор: USAID начинает новую программу в Украине

Новости Бизнеса:USAID запускает новую программу в Украине с бюджетом $10 миллионов.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетней программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.

Об этом Тейлор заявил в выступлении на открытии VIII Форума организационного развития гражданского общества "Точка невозврата".

"Хочу сообщить, что USAID начинает новую программу поддержки гражданского общества, которая рассчитана на пять лет и имеет бюджет 10 млн долларов", - сказал Тейлор.

Он добавил, что исполнителем программы является украинская организация "Единство" в консорциуме с украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.

По словам Тейлора, очень важно, чтобы голос гражданского общество был услышан в Украине, поскольку оно обеспечивает воплощение изменений, которые сегодня приобретают невиданный до сих пор масштаб.

"Конечно, представители гражданского общества сталкиваются с определенными вызовами, которые не всегда положительны. Мы все знаем о вызовах, об угрозах активистам и атаки на активистов. Это, конечно, недопустимо, такие случаи должны быть расследованы, они должны прекратиться", - сказал Тейлор.