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Четверг, 05.12.2019
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Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
15:30 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Антимонопольный комитет Украины потребовал от крупных сетей АЗС снизить цены на бензин.

Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

- средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

- курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

- средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

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При этом, как отмечает АМКУ, уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (остался практически неизменным.

Исходя из этого, АМКУ утвердил обязательные к исполнению рекомендации в которых требует установить цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций 10-дневный срок.

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Бензин, АМКУ, АЗС, Цены на бензин.
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