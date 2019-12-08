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Воскресенье, 08.12.2019
Зеленский обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ
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Зеленский обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ

Зеленский обсудил условия новой программы сотрудничества с МВФ
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Глава государства рассказал о реформах, которые сейчас внедряются в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Глава МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством Премьер-министра Алексея Гончарука», - говорится в сообщении.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

«Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста... Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», – подчеркнула Георгиева.

Как отметил Зеленский, новая программа сотрудничества с МВФ ставит целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и потому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул глава государства.

Как сообщал Укринформ, в представительстве МВФ отметили, что дискуссии относительно новой программы Международного валютного фонда, миссия которого посетила Украину в период 14-22 ноября, продлятся на следующих неделях. МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.

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Украина, МВФ, Владимир Зеленский.
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