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Воскресенье, 08.12.2019
Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине
Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине
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Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине

Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине
10:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса:Маасикас считает, что договоренность с МВФ откроет Украине путь к макрофину от ЕС.

Договоренность Украины с Международным валютным фондом о трехлетней программе также откроет путь для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал Маасикас.

 

В субботу стало известно, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

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В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

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Украина, МВФ, Миссия МВФ, Матти Маасикас.
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