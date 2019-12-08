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Кто в Украине станет главным по авиации и железной дороге: ответ Криклия

Кто в Украине станет главным по авиации и железной дороге: ответ Криклия
15:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Владислав Криклий сообщил, кто в МИУ будет отвечать за авиацию и железную дорогу.

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович будет отвечать в МИУ за железную дорогу и "Укрпошту", а заместитель министра Олег Ющенко - за авиационный транспорт.

Об этом в интервью ЦТС рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Дмитрий Абрамович - первый заместитель, опытный бюрократ, в хорошем смысле этого слова. Будет отвечать за железную дорогу и "Укрпошту"… Олег Ющенко будет отвечать за все вопросы, связанные с государственно-частным партнерством, из сфер - за авиацию", - пояснил министр.

Он также напомнил, что за автодорожную сферу и безопасность дорожного движения отвечает Наталья Форсюк.

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Кроме того, чиновник сообщил, что есть "пока что вакантная позиция заместителя, который должен отвечать за диджитал решения, киберзащиту и почтовые услуги".

При этом, судя по риторике министра, перераспределение обязанностей в руководстве МИУ относительно управления отраслями транспорта пока не окончательное.

Так, Криклий заявил: "Море пока оставляю за собой. Хотя на самом деле еще решу, какой из больших блоков лучше оставить себе - море или железную дорогу".

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Мининфраструктуры, Владислав Криклий, МИУ.
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