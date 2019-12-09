Украина начала налаживать импорт картофеля с России

Новости Бизнеса:В ноябре Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более одного миллиона долларов.

В ноябре Украина, как и раньше, импортировала картофель из Беларуси, а также начала импорт продукта из России. Об этом таможенная статистика.

Импорт из Беларуси продолжает быть самым большим - 76,08% от общего импорта картофеля. В ноябре в Украине с соседнего государства завезено картофеля на сумму более 6,3 млн долларов США, в целом же объем импорта из Беларуси с начала года превысил 30,5 млн долларов.

В то же время в течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более одного миллиона долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов.

Примечательно, что из списка основных импортеров картофеля в Украине вообще исчез Египет, импорт из которого прекратился еще в сентябре.

Кроме того, Украина в ноябре практически не ввозила картофель из Нидерландов.