"Предприниматели не останутся один на один со своими проблемами": Минцифры запускает "горячую линию"

Новости Бизнеса:Минцифры открывает "горячую линию" для предпринимателей.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с правительственным контактным центром открывает "горячую линию" для предпринимателей.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Это инструмент, который избавит вас от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса. Отныне предприниматели не останутся один на один со своими проблемами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "горячая линия" будет работать круглосуточно, а пока что - в тестовом режиме онлайн-чата. В будущем планируется добавить еще телефонную линию и чат-бот. Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации совместно с партнерами презентовали онлайн-платформу "Сеть", цель которой — помощь малому и среднему бизнесу.