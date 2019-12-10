"Работать принципиально по-другому": Гончарук обратился к Нефедову

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук призвал Максима Нефедова жестко принимать кадровые решения

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому.

Об этом сказал Гончарук во время презентации новой таможни с участием Нефедова.

"Новая таможня должна работать принципиально по-другому. Я хочу предупредить абсолютно всех коррупционеров, людей, которые не поняли, что ситуация меняется, - пишите заявления, уходите сами, если вас еще не выгнали. Хотя я знаю, что Максим Евгеньевич (Нефедов - ред.) , более 500 руководителей разных уровней уже уволил", - сказал Гончарук.

Он также призвал Нефедова жестко принимать кадровые решения: "Если человек не готов работать по новым правилам - сразу в историю, в новом органе коррупционеров и людей, которые терпят коррупцию, не должно быть".

Гончарук подчеркнул, что создание новой таможни - важное усиление в борьбе с коррупцией в Украине.

"На нашем фронте появился еще один сильный игрок против коррупции и контрабанды", - сказал он.