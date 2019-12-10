Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Джошуа обратился к Уайлдеру
Джошуа обратился к Уайлдеру
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

"Работать принципиально по-другому": Гончарук обратился к Нефедову

"Работать принципиально по-другому": Гончарук обратился к Нефедову
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук призвал Максима Нефедова жестко принимать кадровые решения

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому.

Об этом сказал Гончарук во время презентации новой таможни с участием Нефедова.

"Новая таможня должна работать принципиально по-другому. Я хочу предупредить абсолютно всех коррупционеров, людей, которые не поняли, что ситуация меняется, - пишите заявления, уходите сами, если вас еще не выгнали. Хотя я знаю, что Максим Евгеньевич (Нефедов - ред.) , более 500 руководителей разных уровней уже уволил", - сказал Гончарук.

В Украине официально заработала новая таможня

Он также призвал Нефедова жестко принимать кадровые решения: "Если человек не готов работать по новым правилам - сразу в историю, в новом органе коррупционеров и людей, которые терпят коррупцию, не должно быть".

Гончарук подчеркнул, что создание новой таможни - важное усиление в борьбе с коррупцией в Украине.

"На нашем фронте появился еще один сильный игрок против коррупции и контрабанды", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, Таможенная служба, Гостаможслужба, Алексей Гончарук, ДФС, Максим Нефедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Сенцов о встрече в &quot;нормандском формате&quot;: Страну никто не предал
Сенцов о "нормандской встрече": Страну никто не предал
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь