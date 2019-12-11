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Президент подписал закон о госбюджете-2020

Президент подписал закон о госбюджете-2020
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.

Как сообщается на странице прохождения соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады, 11 декабря он возвращен с подписью главы государства.

Документ о бюджете на следующий год предусматривает доходы в сумме 1 трлн 93 млрд 669 млн 139,3 тыс. грн, в том числе общего фонда в сумме 974 млрд 670 млн 869 тыс. грн и спецфонда в сумме 118 млрд 998 млн 270,3 тыс. грн.

Установлены расходы в сумме 1 трлн 180 млрд 99 млн 49,7 тыс. грн, в том числе общего фонда - в сумме 1 трлн 52 млрд 178 млн 829,4 тыс. грн и спецфонда - в сумме 127 млрд 920 млн 220,3 тыс. грн.

Предполагается возвращение кредитов в госбюджет в сумме 7 млрд 375 млн 47,4 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета - в сумме 94 млрд 275 млн 720 тыс. грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2020 года определен в сумме 2 трлн 45 млрд 148 млн 259,9 тыс. грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд 371 млн 749,6 тыс. грн.

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составит 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен, а для основных социальных групп - на таком уровне:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 грн, с 1 июля — 2197 грн, с 1 декабря — 2270 грн;
  • лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн.

При расчете соцпособий: для трудоспособных лиц — 25%; для детей: с 1 января 2020 года — 85%, с 1 июля 2020 года —130%; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов — 100% соответствующего прожиточного минимума.

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Одобренный парламентом госбюджет на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований, на финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 гривен за доллар на 2020 год.

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Верховная Рада, Госбюджет, Владимир Зеленский, Госбюджет-2020.
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