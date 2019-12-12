Заместитель Криклия рассказал об изменениях в пригородных перевозках

Министерство инфраструктуры Украины планирует перевести пригородные пассажирские железнодорожные перевозки на контрактную основу.
Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время Форума по внедрению общественно-значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Соглашением об ассоциации Украины и ЕС предусмотрено введение Регламента европейской модели организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Согласно данной модели перевозки, признанные общественно важными, переводятся на контрактную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств Государственного или местных бюджетов», - рассказал Абрамович.
Он сообщил, что в 2018 году Укрзализныця задекларировала 12,4 млрд грн убытков от перевозки пассажиров, из них около 60% - от пригородных перевозок. По словам заместителя министра, введение европейской модели позволит повысить качество пригородных перевозок.
Абрамович добавил, что переход на контрактную основу позволит местным громадам самостоятельно определять потребность в пригородных перевозках железнодорожным транспортом, влиять на составление графика движения пригородных поездов и контролировать качество услуг, предоставляемых пассажирам.
«Аналогичная реформа организации пассажирских перевозок была проведена во всех странах ЕС. Основы для внедрения европейской модели заложены в законопроекте «О железнодорожном транспорте Украины», который в сентябре этого года был зарегистрирован народными депутатами Украины под №1196-1 », - отметил замминистра.