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Заместитель Криклия рассказал об изменениях в пригородных перевозках

Заместитель Криклия рассказал об изменениях в пригородных перевозках
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Пригородные железнодорожные перевозки планируют перевести на контрактную основу.

Министерство инфраструктуры Украины планирует перевести пригородные пассажирские железнодорожные перевозки на контрактную основу.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время Форума по внедрению общественно-значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Соглашением об ассоциации Украины и ЕС предусмотрено введение Регламента европейской модели организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Согласно данной модели перевозки, признанные общественно важными, переводятся на контрактную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств Государственного или местных бюджетов», - рассказал Абрамович.

Он сообщил, что в 2018 году Укрзализныця задекларировала 12,4 млрд грн убытков от перевозки пассажиров, из них около 60% - от пригородных перевозок. По словам заместителя министра, введение европейской модели позволит повысить качество пригородных перевозок.

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Абрамович добавил, что переход на контрактную основу позволит местным громадам самостоятельно определять потребность в пригородных перевозках железнодорожным транспортом, влиять на составление графика движения пригородных поездов и контролировать качество услуг, предоставляемых пассажирам.

«Аналогичная реформа организации пассажирских перевозок была проведена во всех странах ЕС. Основы для внедрения европейской модели заложены в законопроекте «О железнодорожном транспорте Украины», который в сентябре этого года был зарегистрирован народными депутатами Украины под №1196-1 », - отметил замминистра.

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Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Дмитрий Абрамович.
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