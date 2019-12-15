У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели

В Киеве транспорт и логистика - самая высокооплачиваемая рабочая сфера. А вот для домашнего персонала зарплаты упали существенно - на 30%. Почти каждая четвертая вакансия приходится на сферу торговли.
Кого искали работодатели и кому готовы были платить больше во втором полугодии 2019-го, выяснили аналитики сервиса OLX Работа.
Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:
"Не густо" с предложениями в сельскохозяйственной отрасли - здесь разместили всего 1% всех вакансий. Такой же низкий спрос в сфере сервиса и быта, а также охраны - по 3% объявлений о поиске сотрудников", - говорится в исследовании.
Всего же за 2019 год на сервисе разместили почти 3 миллиона вакансий. В среднем работодатели получали 24 отклика на вакансию. А самой популярной среди соискателей стала транспортная отрасль - на одно объявление откликались в среднем 32 раза. На втором месте - сфера торговли с 30 откликами, еще на одно меньше в строительстве - 29.
Топ-10 самых популярных рабочих специальностей (количество вакансий):
Если первые четыре позиции в рейтинге остались неизменны на протяжении года, то официанты, которые еще 6 месяцев назад закрывали топ-5, теперь оказались на седьмой позиции. Их же место заняли уборщицы - этих специалистов искали 1 900 раз.
Также эксперты определили, что работники строительной сферы имеют самые высокие зарплаты.
Топ-10 зарплат среди популярных рабочих специальностей:
Напомним, министр экономразвития Тимофей Милованов рассказал, что для украинских зарплат нужно в среднем семь лет, чтобы они достигли уровня Польши и при этом они должны расти на 20% быстрее, чем в соседней стране.