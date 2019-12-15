У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели

Новости Бизнеса:Рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых работ в Украине в 2019 году.

В Киеве транспорт и логистика - самая высокооплачиваемая рабочая сфера. А вот для домашнего персонала зарплаты упали существенно - на 30%. Почти каждая четвертая вакансия приходится на сферу торговли.

Кого искали работодатели и кому готовы были платить больше во втором полугодии 2019-го, выяснили аналитики сервиса OLX Работа.

Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:

Транспорт и логистика – 18 500 грн

Строительство – 18 000 грн

Домашний персонал – 13 600 грн

Производство и энергетика – 13 000 грн

Сельское хозяйство – 11 500 грн

Розничная торговля – 11 000 грн

Бары и рестораны – 11 000 грн

Охрана и безопасность – 10 000 грн

Сервис и быт – 8 300 грн.

"Не густо" с предложениями в сельскохозяйственной отрасли - здесь разместили всего 1% всех вакансий. Такой же низкий спрос в сфере сервиса и быта, а также охраны - по 3% объявлений о поиске сотрудников", - говорится в исследовании.

Всего же за 2019 год на сервисе разместили почти 3 миллиона вакансий. В среднем работодатели получали 24 отклика на вакансию. А самой популярной среди соискателей стала транспортная отрасль - на одно объявление откликались в среднем 32 раза. На втором месте - сфера торговли с 30 откликами, еще на одно меньше в строительстве - 29.

Топ-10 самых популярных рабочих специальностей (количество вакансий):

Продавец – 11 700

Водитель – 9 540

Повар – 3 830

Грузчик – 2 280

Уборщица – 1 900

Бариста – 1 750

Официант – 1 690

Сварщик – 1 450

Монтажник – 1 290

Строитель – 1 200.

Если первые четыре позиции в рейтинге остались неизменны на протяжении года, то официанты, которые еще 6 месяцев назад закрывали топ-5, теперь оказались на седьмой позиции. Их же место заняли уборщицы - этих специалистов искали 1 900 раз.

Также эксперты определили, что работники строительной сферы имеют самые высокие зарплаты.

Топ-10 зарплат среди популярных рабочих специальностей:

Фасадчик – 20 500 грн

Каменщик – 29 400 грн

Плиточник – 25 000 грн

Штукатур – 22 500 грн

Упаковщик – 20 800 грн

Маляр – 20 000 грн

Водитель – 17 200 грн

Сварщик – 17 000 грн

Няня – 16 200 грн

Портная – 16 000 грн.

Напомним, министр экономразвития Тимофей Милованов рассказал, что для украинских зарплат нужно в среднем семь лет, чтобы они достигли уровня Польши и при этом они должны расти на 20% быстрее, чем в соседней стране.