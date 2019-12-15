Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели

У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
20:36 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых работ в Украине в 2019 году.

В Киеве транспорт и логистика - самая высокооплачиваемая рабочая сфера. А вот для домашнего персонала зарплаты упали существенно - на 30%. Почти каждая четвертая вакансия приходится на сферу торговли.

Кого искали работодатели и кому готовы были платить больше во втором полугодии 2019-го, выяснили аналитики сервиса OLX Работа.

Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:

  • Транспорт и логистика – 18 500 грн
  • Строительство – 18 000 грн
  • Домашний персонал – 13 600 грн
  • Производство и энергетика – 13 000 грн
  • Сельское хозяйство – 11 500 грн
  • Розничная торговля – 11 000 грн
  • Бары и рестораны – 11 000 грн
  • Охрана и безопасность – 10 000 грн
  • Сервис и быт – 8 300 грн.

"Не густо" с предложениями в сельскохозяйственной отрасли - здесь разместили всего 1% всех вакансий. Такой же низкий спрос в сфере сервиса и быта, а также охраны - по 3% объявлений о поиске сотрудников", - говорится в исследовании.

Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты

Всего же за 2019 год на сервисе разместили почти 3 миллиона вакансий. В среднем работодатели получали 24 отклика на вакансию. А самой популярной среди соискателей стала транспортная отрасль - на одно объявление откликались в среднем 32 раза. На втором месте - сфера торговли с 30 откликами, еще на одно меньше в строительстве - 29.

Топ-10 самых популярных рабочих специальностей (количество вакансий):

  • Продавец – 11 700
  • Водитель – 9 540
  • Повар – 3 830
  • Грузчик – 2 280
  • Уборщица – 1 900
  • Бариста – 1 750
  • Официант – 1 690
  • Сварщик – 1 450
  • Монтажник – 1 290
  • Строитель – 1 200.

Если первые четыре позиции в рейтинге остались неизменны на протяжении года, то официанты, которые еще 6 месяцев назад закрывали топ-5, теперь оказались на седьмой позиции. Их же место заняли уборщицы - этих специалистов искали 1 900 раз.

Витренко назвал причину подорожания газа

Также эксперты определили, что работники строительной сферы имеют самые высокие зарплаты.

Топ-10 зарплат среди популярных рабочих специальностей:

  • Фасадчик – 20 500 грн
  • Каменщик – 29 400 грн
  • Плиточник – 25 000 грн
  • Штукатур – 22 500 грн
  • Упаковщик – 20 800 грн
  • Маляр – 20 000 грн
  • Водитель – 17 200 грн
  • Сварщик – 17 000 грн
  • Няня – 16 200 грн
  • Портная – 16 000 грн.

Как зарабатывать больше 50 000 гривен в Украине: рейтинг профессий

Напомним, министр экономразвития Тимофей Милованов рассказал, что для украинских зарплат нужно в среднем семь лет, чтобы они достигли уровня Польши и при этом они должны расти на 20% быстрее, чем в соседней стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Работа, Статистика, Зарплаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
05 Витренко назвал причину подорожания газа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь