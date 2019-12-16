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Названы самые влиятельные страны мира

Названы самые влиятельные страны мира
08:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Первую строчку заняли Соединенные Штаты Америки, второе место составители отдали России, третье – Китаю.

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте одного из самых авторитетных политических изданий США.

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Ими учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю.

В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Украине в списке определено 39-е место.

Мировой долг достиг рекордного показателя

Это выше, чем Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, а также ряд других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и так далее.

Зато выше авторы перечня разместили Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.

Также U.S.News считает, что меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики. U. S. News & World Report – журнал, который ведет свою историю с 1933 года. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.

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Китай, Россия, Мировая экономика, Страны мира, Соединенные Штаты Америки.
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