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Украинскую курятину будут проверять на антибиотики

Украинскую курятину будут проверять на антибиотики
10:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Ассоциация "Союз птицеводов Украины" разработала и утвердила новые требования для производителей курятины.

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" намерена с 1 января следующего года проверять производителей курятины, яиц и прочей продукции птицеводства на использование антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"С первого января 2020 Ассоциация "Союз птицеводов Украины" начинает контролируемый мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях-членах Ассоциации", - говорится в сообщении.

В частности, имеются в виду предприятия "Мироновская птицефабрика", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Ясенсвит" ("Овостар Юнион") и "Владимир-Волынская птицефабрика".

Кроме того, ассоциация при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) разработала систему маркировки продукции, выращенной без антибиотиков, а также критерии для получения производителями права наносить такую маркировку.

Согласно сообщению, ассоциация намерена провести лабораторные исследования и после получения достаточного объема данных (около 3 месяцев) провести аудит на указанных предприятиях, после чего она вынесет решение о предоставлении права наносить маркировку на продукты данных компаний. Результаты аудита будут доступны конечному потребителю на сайте ассоциации.

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Как сообщалось, ранее национальный координатор проекта ФАО Виталий Башинский сообщал, что предложенная Союзом птицеводов система маркировки предполагает три вида отметок: "выращено без антибиотиков", "мясо без антибиотиков" и "стадо без антибиотиков" - когда препараты не применялись по всей вертикали производства. Кроме того, по словам эксперта, без принятия законодательства по контролю за оборотом антибиотиков для животных Украина не сможет экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского Союза уже с 2022-2023 года, когда там вступит в силу регламент по борьбе с антибиотикорезистентностью.

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Антибиотики, Курятина, Союз птицеводов Украины.
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