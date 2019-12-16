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Запуск "Северного потока-2" откладывается: Газпром ожидает разрешения Германии

Запуск "Северного потока-2" откладывается: Газпром ожидает разрешения Германии
11:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Завершить строительство российского газопровода в обход Украины планировалось в конце 2019 года.

"Газпром" планирует продолжить работы по строительству газопровода нынешней зимой и весной, соответствующие изменения были поданы немецким властям. Об этом сообщает dw.

Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG.

Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Напомним, "Газпром" планировал завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Nord Stream 2: Берлин отреагировал на санкции США

11 декабря Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2".

По данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 километров двойной нити. Не хватает примерно 300 километров. Санкции могут крайней мере затянуть завершение строительства.

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Газпром, Газопровод, Северный поток, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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