Подскочил на 30%: экспорт зерновых в Украине стремительно растет

Новости Бизнеса:Объемы экспорта пшеницы с начала сезона выросли на 43,2% и составили 14 млн 36 тысяч тонн.

Украина с 1 июля до 13 декабря 2019 года экспортировала 27,36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 32,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает компания УкрАгроКонсалт.

"Украина с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 года - июнь 2020 года) по состоянию на 13 декабря 2019 года экспортировала 27,36 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 32,9% больше, чем на ту же дату прошлого МГ", - говорится в сообщении.

В частности, было экспортировано 14 млн тонн пшеницы, 9,4 млн тонн кукурузы, 3,6 млн тонн ячменя.

Также за указанный период было экспортировано 168,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя 2017/2018 МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых из Украины на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом - до 54,94 млн тонн.