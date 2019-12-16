Скачать
Понедельник, 16.12.2019
В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"
В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"
В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать
В Украине разрешат двойное гражданство: как будет работать
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)
Мадонну "застукали" в объятиях 26-летнего танцора (Фото)

Подскочил на 30%: экспорт зерновых в Украине стремительно растет

Подскочил на 30%: экспорт зерновых в Украине стремительно растет
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Объемы экспорта пшеницы с начала сезона выросли на 43,2% и составили 14 млн 36 тысяч тонн.

Украина с 1 июля до 13 декабря 2019 года экспортировала 27,36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 32,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает компания УкрАгроКонсалт.

"Украина с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 года - июнь 2020 года) по состоянию на 13 декабря 2019 года экспортировала 27,36 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 32,9% больше, чем на ту же дату прошлого МГ", - говорится в сообщении.

В частности, было экспортировано 14 млн тонн пшеницы, 9,4 млн тонн кукурузы, 3,6 млн тонн ячменя.

Мед в КНР: Украина получила разрешение

Также за указанный период было экспортировано 168,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя 2017/2018 МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых из Украины на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом - до 54,94 млн тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспорт, АПК, Зерновые, УкрАгроКонсалт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
04 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и рабочие дни на новогодние праздники: как и сколько будут отдыхать украинцы
Выходные и рабочие дни на новогодние праздники 2020
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
Кабмин ищет нового главу НСЗУ
МИД: США согласовали нового посла Украины
МИД: США согласовали нового посла Украины
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь