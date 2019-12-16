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ЕС инвестировал 6 миллиардов евро в украинскую инфраструктуру

ЕС инвестировал 6 миллиардов евро в украинскую инфраструктуру
17:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Евросоюз предоставил Украине 6 миллиардов евро на инфраструктурные проекты.

Европейский Союз и его финансовые институты предоставили Украине 6 млрд евро на инфраструктурные проекты в рамках различных программ.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил руководитель проекта ЕС "Помощь украинской власти по совершенствованию управления инфраструктурным циклом" Эбби Адхими.

"Европейский Союз вместе с его банками выделили 6 млрд евро для инвестиций в инфраструктурные проекты в Украине. Большинство этих средств еще не использованы, потому что сначала мы должны убедиться, что имеющиеся средства вкладываются эффективно и на благо населения. Умение правильно определять приоритетность инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить наилучшее соотношение цены и качества, является основой Плана действий по реализации стратегии реформы управления жизненным циклом инфраструктурных проектов в Украине на 2020-2024 годы", - цитирует пресс-служба Адхими.

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Отмечается, что 13 декабря была представлена стратегия и комплексный План действий по реформированию управления жизненным циклом инфраструктурных проектов в Украине.

"Имплементация стратегии позволит усовершенствовать управление жизненным циклом инфраструктурного проекта, устранить препятствия для эффективного планирования, подготовки и реализации этих проектов в соответствии с лучшими международными и европейскими практиками. Это не только поможет Украине разумно инвестировать 6 млрд евро, которые уже были обещаны Европейским Союзом, но и обеспечить, чтобы построенные инфраструктурные проекты соответствовали самым высоким стандартам качества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мининфраструктуры рекомендовало Кабинету министров принять комплексный план действий по реализации Стратегии реформы управления жизненным циклом инфраструктурных проектов в Украине на 2020-2024 годы.

Благодаря реализации стратегии в области транспорта будут достигнуты следующие результаты: более безопасная и качественная инфраструктура и услуги; привлечение значительных инвестиций от международных партнеров и частных инвесторов; сокращение времени, необходимого для строительства инфраструктурных проектов; контроль за превышением стоимости строительства за счет лучшего планирования и конкурентоспособного прозрачного процесса закупок; ускорение интеграции инфраструктурных систем Украины с системами европейских стран; повышение профессиональной квалификация ответственных субъектов строительной отрасли и органов власти; повышение прозрачности и предсказуемости реализации инфраструктурных проектов, сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, с 2018 года Мининфраструктуры совместно с Минфином и органами местного самоуправления (11 городов) реализуют проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) "Городской общественный транспорт Украины". Он направлен на обновление парка троллейбусов, трамваев, автобусов и метро, а также развитие инфраструктуры (замена тяговых подстанций, установка современных систем оплата проезда и др.). В течение трех лет на эти цели предусмотрено привлечение кредитных средств ЕИБ и ЕБРР в размере 600 млн евро.

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ЕС, Инвестиции, Инфраструктура, Эбби Адхими.
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