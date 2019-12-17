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Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней

Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней
04:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Национальном банке считают, что подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может состояться в первом квартале 2020 года.

Украина должна заключить новую программу с Международным валютным фондом и выполнить ее, после чего сотрудничать с фондом в качестве страны-участницы, которая не требует нового кредитования. Об этом во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV сказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы достигли договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе (сотрудничества с МВФ - ред.). Это программа на 3 года, примерно на $5,5 млрд. У нас немного особая ситуация, потому что страны, как правило, обращаются к МВФ, когда у них проблемы, как к кредитору последней инстанции. У нас на самом деле ситуация лучше по всем показателям", - отметила Маркарова

По ее словам, макроэкономическая ситуация в Украине пока стабильна и улучшается.

"Стоимость заимствований снижается, но все же мы еще не там, где мы можем сказать, что мы полностью самодостаточны. Поэтому эта программа на 3 года, это, как мы у себя называем, последняя программа, которую мы не закончим на полпути, а мы ее завершим и уже наше сотрудничество с МВФ - будет в качестве страны-участницы, которая не требует нового кредитования", - сказала министр финансов.

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В Национальном банке считают, что подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом может состояться в первом квартале 2020 года. Программа будет заключено сроком на три года, объемом 4 млрд SDR, или $5,5 млрд.

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МВФ, Программы, Оксана Маркарова.
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