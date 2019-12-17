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Гончарук о ценах на бензин: Должны упасть на 2 грн за литр

Гончарук о ценах на бензин: Должны упасть на 2 грн за литр
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал от чего должна уменьшиться цена на бензин.

Снижение цен на топливо в Украине на фоне укрепления курса гривни происходит более медленными темпами, чем могло бы быть, поскольку на этом сегменте рынка очень низкая конкуренция, а также теневые заправки, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цены снижаются, когда на рынке есть конкуренция, при нормальных условиях. Если конкуренция сильнее, то цены снижаются быстрее. Если конкуренции нет или она слабая, то цены или не снижаются вообще, или снижаются очень медленно. В случае с топливом это товар, который очень сильно привязан к гривне, и укрепленная гривня должна была потянуть цены на бензин вниз, безусловно", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

По словам Гончарука, сейчас цены на бензин уменьшаются, по разным оценкам, от 30 до 80 копеек, но это неадекватное снижение, поскольку цены должны снизиться гораздо сильнее. По подсчетам в Кабмине, цены должны уменьшиться едва ли не на 2 гривни, а в среднем цены на бензин в Украине должны быть 1,1 доллара за литр. Также глава правительства подчеркнул, что для нормальной работы рынка нужно осуществить целый комплекс мер по стимулированию конкуренции.

"То, что нужно делать, это стимулировать конкуренцию. Тут имеются две составляющие. К сожалению, в Украине до сих пор есть очень большой теневой сектор, фактически заправочные станции, которые работают вне закона, и они, естественно, убивают "белый" прибыльный бизнес, поэтому этот бизнес вынужден компенсировать потери, которые они получают от теневого сектора экономики, и они медленнее опускают цену. Вторая составляющая – у нас в Украине есть Антимонопольный комитет, это орган, который отвечает за то, чтобы конкуренция на рынках была достаточной и защищенной, и от качества работы этого ведомства зависит то, насколько быстро рынки будут реагировать на подобные факторы", - сказал он.

Премьер добавил, что цены на бензин будут продолжать снижаться, но скорость падения стоимости топлива будет зависеть от того, насколько Кабмину удастся стимулировать конкуренцию на этом рынке.

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Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях страны. По словам министра, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

По данным комитета, в течение июня-ноября средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти на 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.

Национальный банк на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,49 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Бензин, АЗС, Цены на бензин, Алексей Гончарук.
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