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В открытом доступе: теперь каждый может отследить, на что уходят госсредства

В открытом доступе: теперь каждый может отследить, на что уходят госсредства
15:25 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украинцам разрешили отслеживать, на что тратятся деньги из государственного бюджета.

Министерство финансов открыло доступ к информации о распорядителях бюджетных средств. На портале Open Budget запустили новый раздел "Распорядители бюджетных средств", где каждый желающий сможет посмотреть, кто и на каком уровне распоряжается госсредствами.

Как добавили в пресс-службе Минфина, среди новшеств также доступна интеграция порталов Open Budget и Spending.gov.ua. Теперь, воспользовавшись ссылкой в профиле распорядителя, можно отследить, на что именно были потрачены государственные деньги.

"Учитывая неустроенность государственных реестров, открытие этой информации, особенно по распорядителям местных бюджетов, можно назвать непростым, впрочем удачным кейсом на уровне государства", - отметил руководитель ГУ "Открытые публичные финансы" Александр Комареус.

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Сейчас в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15067 распорядителей государственного уровня и 39 648 - местного.

Напомним, 13 декабря издание "Голос Украины" опубликовало закон о госбюджете на следующий год. В 2020 году, согласно закону, доходы предусмотрены в сумме почти 1,096 трлн грн, а расходы – 1,182 трлн грн. Минимальная зарплата с 1 января 2020-го вырастет до 4723 грн в месяц (в почасовом размере – 28,31 грн).

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Госбюджет, Минфин, Контроль, Госсредства, Госбюджет-2020.
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