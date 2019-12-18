Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа

Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
13:44 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор.

"Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года, теперь Украина может импортировать газ по трансбалканскому газопроводу. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Сообщается, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову.

То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб.м в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - прокомментировал генеральный директор новосозданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

В ОГТСУ отмечают, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивала европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" .

Транзит газа: в "Нафтогазе" не исключают, что договор будет подписан уже в следующем году

По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое условие будет нивелирована и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

Более того, такое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Румыния, Transgaz, Импорт газа, ГТС Украины, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Что делать, если оплатили коммуналку до начисления субсидий
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь