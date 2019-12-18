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Глава ОГТСУ: Запаса газа в ПХГ Украины достаточно, чтобы пройти зиму без импорта

Глава ОГТСУ: Запаса газа в ПХГ Украины достаточно, чтобы пройти зиму без импорта
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Следующий раунд двусторонних переговоров нового оператора ГТС Украины и "Газпрома" состоится на этой неделе.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), который будет управлять украинской газотранспортной системой (ГТС) с 1 января 2020 года, и "Газпром" на этой неделе проведут очередной раунд переговоров о возможном подписании межоператорского соглашения (interconnection agreement) и продолжении транзита в новом году, сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду он указал, что отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".

Также Макогон сообщил, что объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. м.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду.

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Как сообщалось, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд куб. м, – до 19,77 млрд куб. м.

Отбор из ПХГ Украины, в частности 14 декабря, составил 66,3 млн куб. м при импорте 10 млн куб. м и внутренней добыче 56,5 млн куб. м.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Сергей Макогон, ОГТСУ.
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