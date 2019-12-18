Исследование: мировой спрос на уголь падает

Новости Бизнеса:Новое исследование показало, что в 2019 году глобальное потребление угля снизилось.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что в 2019 году количество потребляемого угля в мире снизилось. В первую очередь это связано с тенденцией к отказу от угольных электростанций в пользу газа и возобновляемых источников энергии в Европе и США.

Наблюдатель добавил, что пока рано говорить об общей тенденции к снижению потребления угля, так как в некоторых крупных экономиках, например, в Китае, количество угля и других ископаемых источников топлива только растет.

Согласно их прогнозам, мировой спрос на уголь сократится в 2019 году, но в целом останется стабильным в течение следующих пяти лет. В первую очередь это связано с устойчивым ростом на нескольких азиатских рынках.

В ближайшие годы мировое потребление угля, вероятно, возрастет, что обусловлено спросом в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии, отметили эксперты из МЭА. В 2018 году выработка электроэнергии из угля выросла почти на 2%, достигнув рекордного уровня, и осталась крупнейшим в мире источником энергии.