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Путин о транзите газа: Я думаю, что мы договоримся

Путин о транзите газа: Я думаю, что мы договоримся
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен.

Российская сторона заинтересована не только заключить транзитный договор с Киевом, но и исполнять его, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

"При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет. Мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", - сказал российский лидер.

"Но я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике, как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и чтобы наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", - добавил он.

"Нужен прямой диалог с Донбассом": Путин высказался о Минских соглашениях

"Кстати, говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, и для нас дороже. Но все-таки, в Центральную и Южную Европу - это тоже маршрут отработанный, хороший, мы готовы его сохранить", - подчеркнул Путин.

"И готовы были бы и поставлять в Украину газ со скидкой - 20-25%, это можно сделать. И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить. А не повышать, как это запланировано у вас (это был ответ на вопрос украинского журналиста - ред.) сейчас, с 1 января следующего года, все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ будет за $300 для всех категорий потребителей, включая физических лиц", - напомнил президент РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют". 

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Газпром, Россия, Нафтогаз, Владимир Путин, Транзит газа.
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