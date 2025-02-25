Полненькая и с кривыми зубами: какой в детстве была Ольга Фреймут и как менялась с годами

Ольга Фреймут не всегда обладала стройной фигурой

Популярной телеведущей Ольге Фреймут, которая попала в скандал в Польше, сегодня, 25 февраля, исполнилось 43 года. Знаменитость всегда следит за своим стилем и внешностью, хотя был период, когда у Ольги были проблемы с весом, а ее улыбка была далеко от безупречной.

"Телеграф" решил выяснить, как в дества выглядела Ольга Фреймут и о чем мечтала, а также как менялась ее внешность с годами. Мы узнали о телеведущей интересные факты.

Как Ольга Фреймут выглядела в детстве и юности

Телеведущая Ольга Фреймут отличается изысканными манерами и безупречным стилем. Она смогла построить успешную карьеру на телевидение, став ведущей программы "Подъем", а затем "Ревизора", которая была одной из самых популярных на "Новом канале".

Ольга Фреймут была соведущей "Подъема"

В одном из интервью телеведущая рассказала, что с детства определилась с будущей профессией и уверенно шла к своей цели. Ольга училась в школе на "отлично", а родители поддерживали все ее начинания и хвалили на успехи.

Ольга Фреймут в детстве

Как Ольга Фреймут выглядела в детстве

После школы Фреймут с отличным результатом поступила в университет. Бакалавриат она закончила в Варшавском приватном университете Vistula. А степень магистра международной журналистики получила во Львовском национальном университете им. Ивана Франко и Городском университете Лондона.

Ольга Фреймут вместе с братом

Ольга начала развивать карьеру журналиста, работала на "Би-би-си", на "5-м канале", а потом стала телеведущей.

Ольга Фреймут называла свою внешность "ужасной"

Правда, как сама отмечала Фреймут, ей пришлось много работать над собой, в том числе и над своей внешностью. Ольга называла свою внешность "ужасной", поскольку у нее были кривые зубы, которые пришлось исправлять брекетами, а также она была толстенькой.

"Внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся. Надо было над собой поработать", — поделилась она.

Ольга Фреймут в юности

Но благодаря своему упрямству и целеустремленности Ольга смогла построить карьеру, развиваясь еще как писательница и актриса, а также стать одной из медийных личностей, чьему стилю пытаются подражать. Фреймут неоднократно делилась своими секретами красоты с поклонниками и рассказывала, как правильно формировать модные образы.

Как изменилась Ольга Фреймут за годы карьеры

Как Ольга Фреймут выглядит в свои 43 года

"Телеграф" писал ранее, что известно о муже Ольги Фреймут и как он выглядит. У него был российский паспорт.