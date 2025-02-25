Полненькая и с кривыми зубами: какой в детстве была Ольга Фреймут и как менялась с годами
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Ольга Фреймут не всегда обладала стройной фигурой
Популярной телеведущей Ольге Фреймут, которая попала в скандал в Польше, сегодня, 25 февраля, исполнилось 43 года. Знаменитость всегда следит за своим стилем и внешностью, хотя был период, когда у Ольги были проблемы с весом, а ее улыбка была далеко от безупречной.
"Телеграф" решил выяснить, как в дества выглядела Ольга Фреймут и о чем мечтала, а также как менялась ее внешность с годами. Мы узнали о телеведущей интересные факты.
Как Ольга Фреймут выглядела в детстве и юности
Телеведущая Ольга Фреймут отличается изысканными манерами и безупречным стилем. Она смогла построить успешную карьеру на телевидение, став ведущей программы "Подъем", а затем "Ревизора", которая была одной из самых популярных на "Новом канале".
В одном из интервью телеведущая рассказала, что с детства определилась с будущей профессией и уверенно шла к своей цели. Ольга училась в школе на "отлично", а родители поддерживали все ее начинания и хвалили на успехи.
После школы Фреймут с отличным результатом поступила в университет. Бакалавриат она закончила в Варшавском приватном университете Vistula. А степень магистра международной журналистики получила во Львовском национальном университете им. Ивана Франко и Городском университете Лондона.
Ольга начала развивать карьеру журналиста, работала на "Би-би-си", на "5-м канале", а потом стала телеведущей.
Правда, как сама отмечала Фреймут, ей пришлось много работать над собой, в том числе и над своей внешностью. Ольга называла свою внешность "ужасной", поскольку у нее были кривые зубы, которые пришлось исправлять брекетами, а также она была толстенькой.
"Внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся. Надо было над собой поработать", — поделилась она.
Но благодаря своему упрямству и целеустремленности Ольга смогла построить карьеру, развиваясь еще как писательница и актриса, а также стать одной из медийных личностей, чьему стилю пытаются подражать. Фреймут неоднократно делилась своими секретами красоты с поклонниками и рассказывала, как правильно формировать модные образы.
"Телеграф" писал ранее, что известно о муже Ольги Фреймут и как он выглядит. У него был российский паспорт.