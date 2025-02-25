Повненька і з кривими зубами: якою у дитинстві була Ольга Фреймут і як змінювалася з роками

Ольга Фреймут не завжди мала струнку фігуру

Популярній телеведучій Ользі Фреймут, яка потрапила у скандал у Польщі, сьогодні, 25 лютого, виповнилося 43 роки. Знаменитість завжди стежить за своїм стилем та зовнішністю, хоча був період, коли в Ольги були проблеми з вагою, а її посмішка була далекою від бездоганної.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Ольга Фреймут і про що мріяла, а також як змінювалася її зовнішність з роками. Ми дізналися про телеведучу цікаві факти.

Як Ольга Фреймут виглядала у дитинстві та юності

Телеведуча Ольга Фреймут відрізняється вишуканими манерами та бездоганним стилем. Вона змогла побудувати успішну кар’єру на телебаченні, ставши ведучою програми "Підйом", а потім "Ревізора", яка була однією з найпопулярніших на "Новому каналі".

Ольга Фреймут була ведучаю "Підйому"

В одному з інтерв’ю телеведуча розповіла, що з дитинства визначилася з майбутньою професією та впевнено йшла до своєї мети. Ольга навчалася у школі на "відмінно", а батьки підтримували всі її починання та хвалили на успіхи.

Ольга Фреймут у дитинстві

Як Ольга Фреймут виглядала у дитинстві

Після школи Фреймут з чудовим результатом вступила до університету. Бакалаврат вона закінчила у Варшавському приватному університеті Vistula. А ступінь магістра міжнародної журналістики здобула у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та Міському університеті Лондона.

Ольга Фреймут разом із братом

Ольга почала розвивати кар’єру журналіста, працювала на "Бі-бі-сі", на "5 каналі", а потім стала телеведучою.

Ольга Фреймут називала свою зовнішність "жахливою"

Щоправда, як сама зазначала Фреймут, їй довелося багато працювати над собою, у тому числі над своєю зовнішністю. Ольга називала свою зовнішність "жахливою", оскільки вона мала криві зуби, які довелося виправляти брекетами, а також вона була товстенькою.

" Зовнішність моя була жахливою. Криві зуби (довелося брекети носити), товстеньке, як кльоцок, волосся довге і посічене. Треба було над собою попрацювати ", — поділилася вона.

Ольга Фреймут у юності

Але завдяки своїй впертості та цілеспрямованості Ольга змогла побудувати кар’єру, розвиваючись ще як письменниця та актриса, а також стати однією з медійних особистостей, стиль якою намагаються наслідувати. Фреймут неодноразово ділилася своїми секретами краси з шанувальниками та розповідала, як правильно формувати модні образи.

Як змінилася Ольга Фреймут за роки кар’єри

Як Ольга Фреймут виглядає у свої 43 роки

"Телеграф" писав раніше, що відомо про чоловіка Ольгу Фреймут і як він виглядає. Він мав російський паспорт.