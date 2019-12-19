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Гончарук развеял мифы СМИ о финансировании пенсий и зарплат

Гончарук развеял мифы СМИ о финансировании пенсий и зарплат
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук пообещал, что все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы.

Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. Также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Вся информация, которую сегодня массово распространяют в отдельных СМИ - фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!", - заверил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он пояснил, что это временное приостановление выплат казначейства по всем остальным статьям, что уже не раз случалось в Украине.

"Почему вообще так происходит? В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого - кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим покончить", - сказал Гончарук.

Минфин приостанавливает некоторые декабрьские выплаты

Правительство приняло меры для недопущения бесконтрольных расходов государственных средств. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков.

"То, что такая ситуация случилась - это результат работы неэффективной государственной машины в течение десятилетий. Сейчас наша команда работает над тем, чтобы эта ситуация не повторялась больше никогда. Но главное - люди находятся в безопасности", - отметил Гончарук и добавил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

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Зарплата, Кабмин, Пенсия, Алексей Гончарук.
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