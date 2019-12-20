Транзит газа: В РФ рассказали, на сколько лет заключат контракт с Украиной

Новости Бизнеса:Вице-премьер РФ Дмитрий Козак: Новый контракт на транзит российского газа через Украину заключат на 5 лет.

Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.

По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.

Козак отметил, что между Украиной и Россией "больше не будет судебных споров", а действующие споры стороны урегулировали. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с ЕС", - добавил вице-премьер РФ.

Речь идет о 3 миллиардах долларов, которые Газпром уже должен Нафтогазу (их, по словам Козака, стороны урегулировали), а также о новых исковые требования Нафтогаза в Газпром на 12,25 млрд