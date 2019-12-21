Запорожская АЭС подключила блок №1 к сети после ремонта

Новости Бизнеса:На утро субботы, 21 декабря, в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 20 ноября в 19:59 подключила первый блок к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 392-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Запорожской АЭС – 2-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.