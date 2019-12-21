Запасы газа Украины сократились до 19,5 млрд куб метров

Новости Бизнеса:В компании "Укртрансгаз" заявили, что в ПХГ осталось 19,502 млрд куб. метров газа и за последнии сутки газ не закачивался.

В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на 19 декабря осталось 19,5 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщили в АО "Укртрансгаз". Там также заявили, что за последние сутки газ в ПХГ не закачивался.

В то же время в компании рассказали, что 19 декабря из подземных хранилищ было отобрано порядка 42,56 млн куб. м газа.

При этом, согласно данных, 19 декабря в подземные хранилища Украины было закачено из Словакии - 4,50 млн куб. м, из Венгрии - 6,09 млн куб. м, из Польши - 1,04 млн куб. м газа.

В компании "Укртрансгаз" говорят, что в данный момент газовые хранилища Украины заполнены на 63 %.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что цены на газ для населения могут быть меньше.