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Экономика Украины растет быстрее, чем ожидалось

Экономика Украины растет быстрее, чем ожидалось
11:15 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Среди основных причин более оживленного роста экономики - высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного.

Экономика Украины в третьем квартале 2019 года выросла на 4,1% в годовом выражении, чему способствовали более высокие темпы роста внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также наращивание экспорта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В III квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,1% в годовом исчислении (г/г), опередив прогноз Национального банка... НБУ ожидал, что рост реального ВВП в ІІІ квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более оживленного, чем ожидалось, роста экономики – высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивание экспорта", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, если сравнить с II кварталом (4,6% г/г), наблюдается замедление роста ВВП, что объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора, а по методу конечного использования – замедлением роста конечных потребительских расходов домохозяйств и существенным увеличением отрицательного вклада запасов.

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Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 8,4% г/г против 11,8% г/г в предыдущем квартале. Этому способствовал устойчивый рост доходов населения и высокие потребительские настроения. Также увеличилось потребление сектора государственного управления (на 1,1% г/г) вследствие роста расходов бюджета на социальную защиту, оборону и другие статьи. Рост инвестиций ускорился. Темпы роста валового накопления основного капитала составили 13,9% г/г против 7,9% во II квартале. Это связано с несколькими факторами: улучшением финансовых результатов крупных и средних предприятий, проведением запланированных ремонтов на металлургических предприятиях, реализацией проектов по альтернативной энергетике, а также расходами бюджета на ремонт и строительство дорог. Рост экспорта ускорился до 13,5% г/г прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых и масличных культур, а также более быстрым темпам уборки поздних зерновых и масличных культур. Рост импорта, наоборот, замедлился (до 6,2% г/г) вследствие уменьшения импорта угля и нефтепродуктов. Соответственно вклад чистого экспорта в рост реального ВВП впервые с конца 2015 года стал положительным (2,2 в.п.), несмотря ревальвационный тренд гривни.

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В разрезе видов деятельности сохранились высокие темпы роста в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте. Зато ухудшились показатели промышленности, прежде всего металлургии, а также энергетики и пищевой промышленности (вследствие уменьшения производства табачной продукции). Развернутые данные по росту реального ВВП за III квартал 2019 и имеющиеся высокочастотные статистические показатели свидетельствуют о сохранении значительных темпов роста внутреннего спроса. В то же время ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (сбор урожая преимущественно в III квартале) и промышленности (вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в IV квартале. Прогноз Национального банка на 2019 год из октябрьского Инфляционного отчета – 3,5% г/г – остается актуальным.

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НБУ, Экономика Украины, Национальный банк Украины, Украинка, Нацбанк Украины.
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