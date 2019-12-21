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Россия выплатит Украине около $3 миллиардов до конца года

Россия выплатит Украине около $3 миллиардов до конца года
13:11 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В субботу, 21 декабря, состоялся брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржеля.

Россия до конца 2019 года выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.

Об этом заявил в субботу на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, рассказывая о результатах переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России.

"Новости хорошие, можем говорить о том, что стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы уже на уровне компаний... Очень важно - транзит будет и величина, которая зафиксирована в решениях Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами и будет выплачена, если мы, соответственно, реализуем все позиции пакетные еще до Нового года. То есть Украина, непосредственно компания НАК "Нафтогаз" получит по решению Стокгольма три миллиарда долларов, то есть 2,9 миллиардов, если точнее, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть", - сказал Оржель.

В Еврокомиссии дали оценку протоколу Украины, РФ и ЕК по транзиту газа

Он добавил, что на политическом уровне есть определенное видение транзита газа, которое зафиксировано в протоколе, и теперь важно поработать и реализовать договоренности в юридических документах, необходимо успеть до 1 января.

Как сообщалось ранее, после пятого раунда газовых переговоров, которые проходили 19 декабря в Берлине, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров.

Премьер-министр подробно объяснил важность транзита российского газа для Украины

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между субъектами хозяйствования Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

Запасы газа Украины сократились до 19,5 млрд куб метров

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что приоритетом для Украины является подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа. В переговорном процессе принимали участие представители НАК "Нафтогаз Украины", однако новый контракт после 1 января 2020 года будет подписывать выделенный в процессе анбандлинга новый оператор газотранспортной системы - компания ООО "Оператор ГТС Украины".

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Украина, Еврокомиссия, Россия, РФ, Газовые переговоры, Транзит газа, Алексей Оржель.
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