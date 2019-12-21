Украина и РФ договорились заключить транзитный договор на пять лет: что дальше

Новости Бизнеса:Газовый договор между Украиной и Россией будет заключен на пять лет.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

По его словам, новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между субъектами хозяйствования Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что приоритетом для Украины является подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа. В переговорном процессе принимали участие представители НАК "Нафтогаз Украины", однако новый контракт после 1 января 2020 года будет подписывать выделенный в процессе анбандлинга новый оператор газотранспортной системы - компания ООО "Оператор ГТС Украины".