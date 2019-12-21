Оржель о подписании газового контракта: Мы должны успеть до первого января

Новости Бизнеса:Оржель рассчитывает, что транзитный договор будет подписан до начала 2020 года.

Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.

Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы на уровне компаний, на политическом уровне есть определенное видение, которое зафиксировано в протоколе. Теперь очень важно поработать, очень важно реализовать это на практических юридических документах, и мы должны это все успеть до первого января", - сказал Оржель.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между субъектами хозяйствования Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что приоритетом для Украины является подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа. В переговорном процессе принимали участие представители НАК "Нафтогаз Украины", однако новый контракт после 1 января 2020 года будет подписывать выделенный в процессе анбандлинга новый оператор газотранспортной системы - компания ООО "Оператор ГТС Украины".