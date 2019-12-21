О чем договорились Украина и РФ: текст протокола газовых переговоров

Новости Бизнеса:Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы.

Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".

Фотографии документа обнародованы на "Правительственном портале" в субботу после брифинга министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

С текстом документа можно ознакомиться здесь.

В документе указано, что тариф на транспортировку российского газа через Украину будет соответствовать ценам операторов стран Европы.

"Конкурентный тариф, соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.

Между тем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил: "Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор".

"Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен", - подчеркнул Оржель в субботу на брифинге в Киеве.