Милованов анонсировал создание Фонда государственного богатства

Новости Бизнеса:Минэкономики планирует в 2020 году создать Фонд национального богатства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в 2020 году создать Фонд государственного богатства в который войдут государственные предприятия, которые не будут приватизированы.

Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Создадим фонд национального богатства. Те государственные предприятия, которые не будут приватизированы, те предприятия пойдут под фонд. Фонд будет независим от министерств. Министерства будут писать политику собственности, то есть, что они хотели бы, чтобы государственные предприятия делали. Но не будут вмешиваться в управление дивидендами, инвестиционными планами и т.п.", — сказал Милованов, рассказывая о планах Минэкономики на 2020 год.

По его словам, таким образом правительство планирует вывести из коррупционной составляющей те предприятия, которые не будут приватизированы.

Напомним, по словам министра по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства, в правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий.