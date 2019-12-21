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Витренко объяснил зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и ОГТСУ

Витренко объяснил зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и ОГТСУ
20:38 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски.

Необходимость подписания транспортного соглашения между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" связана с отказом российской компании брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Зачем нужен Нафтогаз между Газпромом и оператором? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. Нафтогаз более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и Газпромом будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые Нафтогаз забронирует мощности у оператора газотранспортной системы Украины.

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"За эти мощности Газпром гарантированно должен заплатить Нафтогазу, а Нафтогаз затем оператору. В соглашении между Газпромом и Нафтогазом будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем", - отметил Витренко.

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В свою очередь, соглашение между НАК и ОГТСУ будет стандартным договором на транспортировку и тарифами, утверждаемыми украинским регулятором.

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Газпром, Нафтогаз, Юрий Витренко, ОГТСУ.
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