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Приватизация, земля, коррупция: Милованов рассказал о приоритетах Минэкономики

Приватизация, земля, коррупция: Милованов рассказал о приоритетах Минэкономики
20:55 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов назвал главные направления экономических реформ.

Задача Минэкономики на сегодня — разобраться, что происходит в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ: большая приватизация, рынок земли и борьба с коррупцией.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова во время презентации стратегии объединенного министерства на встрече с трудовым коллективом АО "Турбоатом" (Харьков).

"За три месяца разработан законопроект, по которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые мы передадим в Фонд госимущества для завершения процесса. В этот список не войдут лишь те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая природные монополии, в то же время, отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации. Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от "Слуги народа", оживленно относятся к внесению необходимых изменений в законопроекты - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь настало такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика уходит, и это хороший знак", - добавил Милованов.

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Комментируя планы на 2020 год, министр отметил: "Всегда есть опасность, что будут помехи. Однако в числе первостепенных задач остается привлечение инвестиций: "Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире".

Как сообщалось, это второй за две недели приезд Милованова в Харьков на АО "Турбоатом".

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Рынок земли, Приватизация, Коррупция, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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