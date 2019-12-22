Транзит газа: контракт нужно подписать до 29 декабря

Новости Бизнеса:Договор по транзиту будет заключен согласно международному праву и международному арбитражу, в соответствии европейским нормам.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заверил, что все соглашения с РФ о транзите газа через украинскую газотранспортную систему будут подписаны до 29 декабря 2019 года.

"Мы должны подписать все до 29 декабря, для того, чтобы с 1 января был сохранен транзит", - сказал Витренко.

В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определен тариф. Договор будет заключен согласно международному праву и международному арбитражу, по европейским нормам, проинформировал Витренко в Facebook.

Он отметил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" договор на организацию транзита газа на пять лет - с определенными объемами, под которые НАК забронирует мощности у обособленного оператора газотранспортной системы. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем - оператору.

Соглашение между "Нафтогазом" и оператором - это стандартный (для всех пользователей газотранспортной системы) договор на транспортировку, который в соответствии с украинским законодательством определяется регулятором.

Напомним, 20 декабря в Минске представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно газового контракта. Предварительные соглашения были достигнуты 19 декабря, в ходе трехсторонней встречи в Берлине.