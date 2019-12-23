Молдова будет и дальше получать газ через Украину

Новости Бизнеса:Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что и с 1 января 2020 года республика будет получать российский газ по традиционному маршруту - транзитом через Украину.

На брифинге в понедельник после рабочего совещания с премьер-министром и председателем парламента Додон приветствовал договоренности РФ и Украины по газу. "Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику по традиционному маршруту", - сказал президент Молдовы.

Додон сообщил, что на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге он обсуждал этот вопрос и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, что Россия согласилась продлить еще на три года действующий контракт на поставку газа в Молдову. Это означает, что прежние условия будут сохранены, а существующая схема позволит нам получать с 1 января газ по существенно более низким тарифам ($173 за 1000 кубометров - ред.)", - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на $50 млн. останется невостребованным.

"Мы подписали это соглашение на случай, если понадобились бы дополнительные средства закупку газа в случае прекращения транзита российского через Украину и возникновения необходимости обеспечения альтернативных поставок. Это был резервный вариант на случай прекращения транзита через Украину. В нынешней ситуации он не понадобится, кредитная линия не будет открыта. Молдова за это ничего не должна платить", - подчеркнул Кику.