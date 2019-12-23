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Украина сократила запасы газа до 62%

Украина сократила запасы газа до 62%
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 10,9%.

Украина с 1 ноября по 21 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 10,9% (на 2 млрд 367,76 млн куб. м) – до 19 млрд 415,92 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 21 декабря составил 43,2 млн куб. м при импорте 14,43 млн куб. м и внутренней добыче 57,1 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 21 декабря 2018 года на 33%, 21 декабря 2017 года – на 28,1%, 21 декабря 2016 года – на 56%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, ПХГ, Хранилища газа.
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