В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год

Новости Бизнеса:В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысяч в год, и трудоустроить полмиллиона украинцев.

В Украине сейчас 1,5 миллиона безработных граждан, цель Министерства экономики - сократить количество безработных до 900 тысяч, и повышать заработные платы на 2000 гривен в год.

"У нас 8,5 процентов безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости.

Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходя".

Также министр отметил, что цель ведомства сократить безработицу и повышать зарплаты на 2000 грн в год.

"Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов", - заявил Милованов.

Напомним, Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как "ФОПы".