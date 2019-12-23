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Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара

Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам министра экономразвития, в макропрогнозе придется пересматривать прогноз курса в сторону укрепления.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Об этом заявил министр экономразвития Тимофей Милованов на презентации планов и достижений министерства, которая состоялась на харьковском Турбоатоме.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривни за доллар. - Ред.). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", - сказал Милованов.

Среди последних хороших новостей для экономики министр назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.

В госбюджете на 2020 год заложен курс на уровне 27 грн/$.

В начале декабря Минэкономики прогнозировало ускорение инфляции в I квартале 2020 года, в частности, из-за временного ослабления гривни.

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В 2019 году гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира. По данным Bloomberg, за 11 месяцев украинская валюта укрепились к доллару на 19%. На укрепление гривни повлиял большой спрос иностранных инвесторов на украинские гособлигации (ОВГЗ).

Приток валюты позволил Нацбанку пополнять международные резервы и сократил госдолг. С другой стороны, ростом курса гривни недовольны экспортеры. Совет Национального банка раскритиковал политику правления НБУ, назвав ее неэффективной. В то же время, Нацбанку удалось достичь среднесрочной цели по снижению инфляции, что позволило снизить учетную ставку до 13,5%.

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Доллар, МЭРТ, Курс валют, Курс доллара, Тимофей Милованов.
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