"Не оказать скидки, а уменьшить цену на табло": Зеленский призвал АЗС отреагировать на укрепление гривни

Новости Бизнеса:Зеленский призвал АЗС снизить цены на топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций и обсудили процесс снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену – Ред) на табло", - сказал глава государства, сообщает пресс-служба в понедельник вечером.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

При этом АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусными программами.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло, - Ред.) И оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", - подчеркнула Кузнецова.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.