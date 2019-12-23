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В Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли

В Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли
22:38 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Мораторий на продажу будет действовать до введения рынка земли.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения будет действовать в Украине до введения рынка земли.

Об этом говорится в сообщении Госгеокадастра 23 декабря.

"Основным условием отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступление в силу закона об обороте земель. Поскольку принятия закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Согласно которым, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ ", - говорится в сообщении.

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Кроме того отмечается, что в соответствии с этими переходными положениями не допускается покупка-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земель, перешедших в коммунальную собственность в соответствии с пунктом 21 настоящего раздела или переданы в коммунальную собственность в соответствии с Законом Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)", кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

Также не допускается купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев).

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Исключение составляют: передача земли по наследству; обмен на другой земельный участок с одинаковой нормативной денежной оценкой или, если разница между нормативной денежной оценкой которых не составляет более 10 процентов; изъятие (выкуп) земельных участков для общественных нужд, а также кроме изменения целевого назначения (использования) земельных участков с целью их предоставления инвесторам - участникам соглашений о разделе продукции для осуществления деятельности по таким сделкам.

В Госгеокадастре обращают внимание, что принятие и вступление в силу Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения является обязательным условием для внедрения рынка земель.

По поводу этого председатель Госгеокадастра Денис Башлык заметил: "Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому, любые панические прогнозы не обусловливают никаких оснований".

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Как известно, народные депутаты продлили мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в конце 2018 года. Срок его действия продлили до 31 декабря 2019 года.

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Рынок земли, Земля, Госгеокадастр.
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