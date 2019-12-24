Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Fitch повысил рейтинг Приватбанка

Fitch повысил рейтинг Приватбанка
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Рейтинг жизнеспособности Приватбанка был повышен с уровня "B (minus)" до "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности для ПриватБанка и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с позитивными прогнозами для трех других украинских банковских структур. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник.

"Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для АО "ПриватБанк" (Приват), ПАО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк), ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) и ОАО "Акционерный банк Укргазбанк" на уровне "B" с положительными прогнозами", - отмечается в сообщении.

В то же время, "рейтинг жизнеспособности Приватбанка был повышен с уровня "B (minus)" до "B", отметили в Fitch. Остальные три украинских банка остаются на отметке "B (minus)" в рейтинге жизнеспособности.

В Fitch Ratings также констатировали, что склонность украинской власти поддерживать все четыре банки остается высокой. При этом, в агентстве учли 100% государственного владения акциями Укргазбанка, системную значимость ПриватБанка и Ощадбанка, а также рекордную поддержку капитала для Ощадбанка и Укрэксимбанка. Кроме того, специалисты учли поддержку Приватбанка после его национализации, а также мероприятия по модернизации Укргазбанка.

Тем не менее, как указывают в Fitch, способность власти обеспечивать поддержку банкам является ограниченной, в частности, в иностранной валюте. Кроме того, указываются риски для капитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за высокого уровня обесцененных кредитов.

Германия поможет Украине модернизировать ГТС

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings – американская корпорация, которая вместе с Standard & poor's и Moody's входит в "большую тройку" самых влиятельных мировых рейтинговых агентств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Fitch, ПриватБанк, Рейтинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
В Харькове одновременно &quot;заминировали&quot; почти 300 объектов
В Харькове "заминировали" почти 300 объектов
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь