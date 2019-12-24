Fitch повысил рейтинг Приватбанка

Новости Бизнеса:Рейтинг жизнеспособности Приватбанка был повышен с уровня "B (minus)" до "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности для ПриватБанка и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с позитивными прогнозами для трех других украинских банковских структур. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник.

"Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для АО "ПриватБанк" (Приват), ПАО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк), ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) и ОАО "Акционерный банк Укргазбанк" на уровне "B" с положительными прогнозами", - отмечается в сообщении.

В то же время, "рейтинг жизнеспособности Приватбанка был повышен с уровня "B (minus)" до "B", отметили в Fitch. Остальные три украинских банка остаются на отметке "B (minus)" в рейтинге жизнеспособности.

В Fitch Ratings также констатировали, что склонность украинской власти поддерживать все четыре банки остается высокой. При этом, в агентстве учли 100% государственного владения акциями Укргазбанка, системную значимость ПриватБанка и Ощадбанка, а также рекордную поддержку капитала для Ощадбанка и Укрэксимбанка. Кроме того, специалисты учли поддержку Приватбанка после его национализации, а также мероприятия по модернизации Укргазбанка.

Тем не менее, как указывают в Fitch, способность власти обеспечивать поддержку банкам является ограниченной, в частности, в иностранной валюте. Кроме того, указываются риски для капитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за высокого уровня обесцененных кредитов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings – американская корпорация, которая вместе с Standard & poor's и Moody's входит в "большую тройку" самых влиятельных мировых рейтинговых агентств.